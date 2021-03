I Lakers sono “ottimisti” che Drummond voglia giocare per loro

Dopo la firma di Griffin con i Nets, si iniziano a muovere anche i Lakers. Avendo tagliato Cook qualche settimana fa, i gialloviola hanno due posti liberi a roster. Un possibile colpo è Andre Drummond, in scadenza di contratto e fuori squadra a Cleveland, che approderebbe volentieri alla corte di Vogel a Los Angeles. L’unico intoppo in questa possibile firma è la volontà di Cleveland, che preferirebbe scambiare, ottenendo qualcosa in cambio, il lungo, piuttosto che rilasciarlo. I Lakers non hanno infatti lo spazio salariale per assorbire i quasi 30 milioni, ma lo prenderebbero una volta diventato Free Agent.