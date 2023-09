I Los Angeles Lakers blindano Jarred Vanderbilt

By

I Los Angeles Lakers fanno sul serio per la corsa all’anello e blindano una pedina fondamentale come Jarred Vanderbilt. Stando al vecchio contratto, lo specialista difensivo, 24enne prodotto di Kentucky, avrebbe dovuto disputare l’ultima stagione nella Città degli Angeli il prossimo anno: proprio per questo motivo Rob Pelinka ha offerto un nuovo contratto da 4 anni a 48 milioni di dollari a stagione al giocatore, diventato eleggibile all’estensione contrattuale la scorsa settimana. Nella stagione 2027/2028 è prevista una player option.

I Lakers si sono mossi nel segno della continuità in questa off-season: dopo aver riconfermato Austin Reaves, D’Angelo Russel e Rui Hachimura, la conferma è arrivata anche per Vanderbilt, sbarcato in California a metà della scorsa stagione e autore di 7,2 punti, 6,6 rimbalzi e 1 stoppata di media a partita.