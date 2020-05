Dal 1947 a oggi, ogni anno cestistico in NBA è scandito dal draft. Abbiamo raccolto quelli che per noi sono stati i migliori 10 draft della storia come talenti scelti, inserendo i 5 giocatori che si sono poi rivelati i migliori di quel draft e abbinandoli alla squadra che avrebbe potuto sceglierli.

