I migliori giocatori NBA per ogni numero di maglia

In questo momento di pausa abbiamo voluto fare la pazzia di metterci a guardare i giocatori NBA che hanno vestito ogni numero di maglia dallo 00 al 99, massimo consentito nella pallacanestro. I dati a fianco del giocatore si riferiscono solamente ai premi conquistati mentre indossava quel numero corrispondente.

Ecco le nostre scelte, con alcune esclusioni eccellenti…

00 Robert Parish Hall of Famer, 1611 gare di regular season. 184 di Playoffs e quattro titoli NBA

0 Russell Westbrook MVP della stagione, tre anni in tripla doppia, un titolo della Western Conference

1 Oscar Robertson Hall of Famer, un titolo NBA, 2 titoli Western Conference, un All-NBA, 2 All Star

2 Kawhi Leonard, due titoli NBA, due MVP delle Finals, due Difensore dell’anno

3 Dwyane Wade tre titoli NBA, un MVP delle Finals, 13 All Star, 8 All-NBA, capocannoniere 2009

4 Chris Webber, cinque volte All-NBA e cinque All Star, Rookie of the Year

5 Kevin Garnett un titolo NBA, tre titoli Eastern Conference, un Difensore dell’anno, cinque All Star, un All NBA

6 Bill Russell 11 titoli NBA, 5 MVP stagione, 12 All Star, 10 All-NBA

7 Lamar Odom 2 titoli NBA, 3 titoli Western Conference, Sesto Uomo dell’anno

8 Kobe Bryant 3 titoli NBA, 4 titoli Western Conference, 8 All Star, 9 All-NBA, 81 punti in una gara

9 Bob Pettit Hall of Fame, un titolo NBA, 11 All Star, 11 All-NBA, 2 MVP stagione, Rookie of the Year

10 Walt Frazier Hall of Famer, 2 titoli NBA, 6 All-NBA, 7 All Star

11 Klay Thompson 3 titoli NBA, 5 titoli Western Conference, 5 All Star, 2 All-NBA