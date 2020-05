I migliori quintetti di sempre per ogni franchigia NBA

Sappiamo che comparare epoche diverse non è facile, ma abbiamo provato a scegliere i migliori quintetti NBA di sempre, in base al ruolo e per ogni franchigia. Abbiamo cercato di seguire la suddivisione dei ruoli, mantenendo comunque una certa flessibilità, per evitare quintetti con soli lunghi o soli piccoli: a volte può capitare che ci sono due centri o due play, ma sono tutte squadre che – in via teorica – avrebbero potuto giocare assieme.

Se notate alcuni assenti illustri nei migliori quintetti NBA è probabilmente perché hanno giocato poco con la franchigia di corrispondenza: tra qualche anno potremo sicuramente cambiare idea.

Di seguito trovate le varie franchigie, suddivise in Eastern e Western Conference, e scritte in ordine alfabetico. Ecco a voi le scelte della nostra redazione USA per i migliori quintetti delle franchigie NBA. Siete d’accordo con noi?