I Milwaukee Bucks pescano Cameron Payne dalla free agency

I Milwaukee Bucks non si fermano più. A seguito del grande effetto domino dovuto alla trade per Damian Lillard, la dirigenza dei Bucks ha prontamente trovato la riserva al suo nuovo gioiello direttamente sul mercato dei free agency: Cameron Payne. L’ex giocatore dei Phoenix Suns era passato a inizio estate ai San Antonio Spurs, per poi essere tagliato in un secondo momento. Ora, nonostante il forte interessamento dei Miami Heat, il play classe 1994 ha firmato con la franchigia del Wisconsin un contratto annuale. L’anno scorso da riserva di Chris Paul a Phoenix aveva messo insieme 10,3 punti, 4,5 assist e 2,2 rimbalzi.

AP Photo/David Zalubowski