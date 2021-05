Dopo gli arrivi di Deck e Campazzo, la NBA pesca nuovamente in Eurolega. Si tratta stavolta dei Milwaukee Bucks che prelevano Elijah Bryant dal Maccabi Tel Aviv (eliminato in Eurolega ma ancora impegnato in campionato) per il finale di stagione. Lo ha riportato il canale israeliano Sport 5.

Bryant ha giocato due grandi stagioni in Israele, chiudendo questa con quasi 10 punti e il 37% dall’arco. Già in passato i Bucks si erano fatti avanti per lui, ma aveva declinato per crescere in Europa: ora evidentemente i tempi sono maturi.

In estate sono previsti anche gli approdi di Vasilije Micic ai Thunder e di Leandro Bolmaro ai Timberwolves.