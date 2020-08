I Minnesota Timberwolves hanno vinto la draft lottery, davanti agli Warriors

I Minnesota Timberwolves si sono aggiudicati la prima scelta al draft NBA 2020! Per loro è solo la seconda volta nella storia dopo il 2015 quando scelsero Karl-Anthony Towns. Avevano solo il 14% di possibilità di arrivare primi. Chiudono i primi tre posti gli Warriors (che potrebbero cedere la scelta) e gli Hornets.

I grandi delusi sono i Cavaliers che avevano il 52% di possibilità di arrivare tra le prime 4, invece sono giunti quinti. La scelta di Memphis (#14) va a Boston in quanto era protetta solamente in top-4 (arriva dalla trade del 2015 per Jeff Green).

Ecco l’ordine di scelta per le squadre non presenti ai Playoffs: