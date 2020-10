I Nets provarono a prendere Jrue Holiday a febbraio

I Brooklyn Nets hanno provato ad imbastire uno scambio con i Pelicans per portare Jrue Holiday in bianconero.

Secondo ESPN, però, New Orleans non è disposta a cedere la sua stella, salvo l’inserimento tra le contropartite di giocatori giovani e future scelte al draft. Jrue Holiday ha ancora un anno di contratto più una player option da 27 milioni per il 2021/22.

Come contropartite potrebbero rientrare Caris LeVert (parte il nuovo contratto, primo anno a 16M) e Spencer Dinwiddie (intorno a 10M). Probabile che, nel caso si riaprissero le trattative, venga inserita anche la prima scelta dei Nets 2022.