I New York Knicks hanno schierato due #23 nello stesso momento

I New York Knicks di questa stagione non si aspettano nulla di ché in termini di risultati, se non la crescita dei giovani a roster. Forse è proprio per questo, per la poca concentrazione, che chi ha fabbricato le maglie City Edition indossate questa notte contro Philadelphia non si è accorto di una cosa…

Nel quintetto iniziale ci sono Payton, Barrett, Randle, Bullock e Robinson. Gli ultimi due di solito vestono il #25 e il #23, ma i numeri sono giusti solo sul petto – e infatti gli arbitri inizialmente non si accorgono dell’errore – mentre nella schiena entrambi vestono il #23.

Ovviamente, due giocatori non possono avere lo stesso numero e allora, svelato il problema, gli arbitri hanno ordinato a Bullock a prendere la maglia giusta #25. Alla fine, i Sixers hanno vinto di venti (ora Doc Rivers è nella top10 di vittorie all-time in NBA) ma questa gara verrà ricordata per questo misfatto.

Poteva succedere ovunque e invece è successo proprio a New York…