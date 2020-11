I Pelicans non deludono Brandon Ingram e lo bloccano con un quinquennale al massimo

La notizia era certa, ma bisognava solo capire quando sarebbe stata annunciata. I New Orleans Pelicans hanno deciso che Brandon Ingram sarà il volto della franchigia per i prossimi cinque anni, in cui l’ala ex Lakers guadagnerà la bellezza di 158 milioni. Quest’anno percepirà 27.3M

Brandon Ingram è stato scelto al draft 2016 e dopo due anni “difficili” a Los Angeles, è stato mandato in Louisiana nella trade che ha portato Davis ai Lakers. Alla prima stagione, chiusa con circa 234 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, è arrivato subito l’All Star Game.