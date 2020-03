I Playoff NBA si svolgeranno a Las Vegas?

Mentre ancora non si ha ancora una data certa di quando (e se) riprenderà la stagione NBA (interrotta dopo la positività di Rudy Gobert al Covid-19), molti team executives avrebbero dichiarato a Jabari Young della CNBC che sarebbero favorevoli a disputare i Playoff a Las Vegas.

Senza l’emergenza Coronavirus, ogni franchigia sarebbe disposta a giocare le proprie serie di post season in casa, con il proprio pubblico a tifare i loro beniamini. Tutto questo però quest’anno non sarà possibile per questioni di sicurezza. Giocare a porte chiuse ed in un luogo neutrale (Las Vegas non ha franchigie affiliate) potrebbe essere la soluzione migliore.

Come spiega Young, Las Vegas sarebbe la città perfetta per concludere la stagione: la NBA ha già un solido rapporto con la città, visto che ogni estate si svolge una Summer League. Alcune fonti poi sostengono che la NBA abbia già ipotizzato di utilizzare Las Vegas come sede di un torneo nel corso della stagione e questa potrebbe essere l’occasione ideale per testare questo tipo di evento in un luogo neutrale.

Secondo Young, la lega avrebbe già ipotizzato in che modo definire la post season, se la stagione dovesse continuare. Il primo turno playoff si giocherebbe al meglio delle cinque (quando una squadra vince tre gare, ha passato il turno), seguita da un torneo “one and done”, che decreterebbe i nomi delle due partecipanti alle Finals, che giocherebbero una serie al meglio delle cinque partite.

Vista l’emergenza nazionale, comunque, tutte queste sono ipotesi che dovranno poi essere approvate in seguito al progredire della pandemia nella nazione statunitense, diventata ora la nazione con più contagi al mondo. Tuttavia, la NBA sta varando alcune ipotesi per provare a salvare la stagione.