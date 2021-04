L’NBA è il campionato di pallacanestro più seguito al mondo, è il campionato con la media stipendi più alta di qualsiasi sport a squadre ed è anche il campionato di basket che raccoglie il maggior monte scommesse; se ti interessano maggiori info sulle scommesse dai

un’occhiata qui per accedere alle offerte. I giocatori di basket più forti della storia hanno tutti giocato in NBA e i loro record hanno dell’incredibile.



Andiamo a vedere i record più fenomenali che appartengono ai campioni presenti e passati dell’NBA.

Record in carriera



Partiamo dal record più nominato di tutti, i punti realizzati in carriera, indicativi della bravura, della costanza e della longevità della carriera dei campioni.

La classifica top 5 è la seguente:



● Kareem Abdul-Jabbar (1969 – 1989) circa 38.000

● Karl Malone (1985 – 2004) circa 37.000

● LeBron James (2003 – in corso) circa 35.000

● Kobe Bryant (1996 – 2016) circa 33.000

● Michael Jordan (1984 – 1993, 1995 – 1998 e 2001 – 2003) circa 32.000



La media punti è un altro parametro molto indicativo, vi proponiamo la top 7:



● Michael Jordan: 30,12 punti

● Wilt Chamberlain: 30,07 punti

● Elgin Baylor: 27,36 punti

● Jerry West: 27,03 punti

● Kevin Durant: 27,03 punti

● LeBron James: 27,02 punti

● Allen Iverson: 26,66 punti



Andiamo a vedere adesso i record più interessanti riguardo alle partite da record giocate dai campioni NBA per vedere che cosa sono riusciti a totalizzare in una solo serata i nostri campioni indiscussi, giocando la partita della vita.



Record in regular season



Il giocatore che ha segnato più punti in una sola partita è Wilt Chamberlain, che coi Philadelphia Warriors contro i New York Knicks ha segnato ben 100 punti nel 62. In quella partita Chamberlain segnò 59 di quei punti in un solo tempo, record tutt’ora imbattuto anche

Il record di punti in un solo quarto è invece di Klay Thompson che nel 2015 ha segnato 37 punti al 3° quarto contro Sacramento; suo anche il record di triple messe a segno in una sola partita, 14 nel 2018 contro i Bulls.

Per quanto riguarda invece i tiri liberi, il record di realizzazioni in una partita, senza errori, è di 24 e appartiene a James Harden. Il record negativo invece, tiri liberi errati consecutivi, spetta a Shaquille O’Neal, con 0 su 11.



Record nei playoff



Le partite dei playoff hanno un sapore diverso e un valore diverso. Per questo si guardano spesso separatamente le prestazioni tenute nelle partite che contano, un dato molto significativo della presenza in campo di un giocatore.

In questo caso il record di punti in una partita spetta a Michael Jordan, che coi Bulls segnò 63 punti contro i Celtics nell’86. Quello di triple, ancora a Klay Thompson, 11, contro OKC nel 2016. Il record di rimbalzi va poi a Wilt Chamberlain che di record imbattuti ne ha ancora

a bizzeffe, anche se da poco Stephen Curry gli ha strappato quello di record di punti in carriera con Golden State.