I Sacramento Kings vogliono Kyle Kuzma, i Lakers chiedono Bogdanovic?

Kyle Kuzma per Bogdan Bogdanovic.

Secondo Marc Stein, i Kings e Luke Walton vogliono Kyle Kuzma, non esattamente al centro del progetto i Lakers. Sembra però che dalla sponda L.A. abbiano chiesto in cambio Bogdan Bogdanovic, talentuosa guardia in scadenza di contratto.

Il serbo sarà restricted free agent al termine di questa stagione, mentre Kuzma ha ancora 2 anni di contratto.

I Kings sembrano dubbiosi sul fatto di voler inserire nell’eventuale trade Bogdanovic, anche se Kuzma è un pallino di Walton dai tempi Los Angeles.