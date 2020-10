I Sixers cercano Daryl Morey, ex GM di Houston

Daryl Morey ha lasciato gli Houston Rockets dopo l’ultima fallimentare stagione, così come Mike D’Antoni; ma se non si sa ancora dove si potrà accasare il coach ex Milano, per Morey sembra che si siano aperte le porte dei Philadelphia 76ers. La franchigia della Pennsylvania è infatti in contatti avanzati per affidargli la posizione di supervisore delle basketball operations con un contratto quinquennale.

Già nel 2018 i Sixers avevano provato a inserire Daryl Morey all’interno del loro staff, più precisamente offrendogli il ruolo di GM, ma aveva declinato l’offerta. Pare che oggi Morey sia più vicino a Phila, ma il GM dei Sixers, Elton Brand, dovrebbe restare sulla sua poltrona.