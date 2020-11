I Toronto Raptors non giocheranno la stagione in Canada, almeno all’inizio. È notizia di pochi minuti fa che l’unica franchigia canadese abbia deciso di giocare le partite interne a Tampa, in Florida.

Questo permetterebbe viaggi liberi negli USA, senza essere costretti a fare quarantena in entrata in Canada. Se la situazione pandemica migliora, allora i Toronto Raptors potrebbero tornare a casa.

Lo ha annunciato lo stesso Masai Ujiri in una nota ufficiale.