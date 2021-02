I Warriors sono interessati a Porzingis

I Dallas Mavs stanno sondando il mercato per cedere Kristaps Porzingis, e pare che i Golden State Warriors siano interessati al lettone.

Ancora non si conoscono i possibili nomi che sarebbero coinvolti nella trade, ma è sicuro che Mavs e Warriors siano in contatto per far arrivare Porzingis sulla Baia.

Porzingis è al suo secondo anno a Dallas, ma non sta convincendo fino in fondo la dirigenza texana, visti i suoi problemi in difesa e la sua predisposizione agli infortunii.