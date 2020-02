Iguodala e Gallinari agli Heat, le ultime notizie

Si lavora per una trade a tre squadre con Memphis, Oklahoma City e Miami.

Ecco in dettaglio cosa succederebbe:

Gallinari ed Iguodala agli Heat, con l’ex MVP delle Finals che firmerebbe subito un biennale da 30 milioni fino al 2022. Tuttavia per la seconda stagione è inserita una team option, cosicché gli Heat potranno mantenere flessibilità durante il grande mercato dell’estate 2021.

OKC riceverebbe da Miami una prima scelta non protetta al draft 2023 più Solomon Hill in scadenza, in arrivo dal Tennessee.

Infine Justise Winslow lascerebbe la Florida per indossare la maglia dei Memphis Grizzlies.

Bisogna limare ancora alcuni dettagli: per ora la scelta è protetta top-14 e OKC non vuole protezioni. Inoltre Memphis vuole almeno una scelta, che però gli Heat non hanno a breve, quindi potrebbero puntare su un altro giovane oltre a Winslow.

C’è tempo fino alle 21 ora italiana.