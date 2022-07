La leggenda catalana Pau Gasol ha giocato per quasi vent’anni in NBA, di cui sette ai Los Angeles Lakers. Come secondo violino dietro a Kobe ha aiutato i gialloviola a mettere in bacheca due titoli NBA e tre Finals: questo basta per la franchigia di L.A. per ritirare il #16 indossato da Pau, come lui stesso ha annunciato ieri. Condividete la scelta della franchigia?