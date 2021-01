Dopo il rinvio di Houston-OKC nel primo giorno di gare e di Miami-Boston la scorsa notte, la NBA è costretta a rinviare per Covid altre due partite già programmate. Si tratta di Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans e un classico come Boston Celtics – Chicago Bulls.

Salta quindi il debutto stagionale di Kristaps Porzingis, che ha avuto l’ok dai medici, e pure la sfida a Est che era programmata per domani notte.