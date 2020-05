Il discorso di LeBron ai neo-diplomati

I diplomati della classe 2020 non hanno potuto festeggiare come al solito, con la cerimonia di diploma e tutto il resto, ma LeBron James ha deciso d’inviare loro un messaggio: “Purtroppo il sistema non risolve il vero problema: educazione, violenza, razzismo, devono essere risolti nelle strade. Classe del 2020, so che l’ultima cosa che volete sentirvi dire è di stare a casa. Non è il mio messaggio per voi. Il mio messaggio per voi è: state vicini a casa. Magari non fisicamente, ma in ogni altro modo possibile.”