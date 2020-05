Il fu Ron Artest ha cambiato nome ancora una volta

Ron Artest cambiò nome per la prima volta nel 2011 chiamandosi Metta World Peace, in riferimento ad un concetto buddhista di Loving-Kindness. Poi rese onore al popolo cinese chiamandosi The Panda’s Friend nel 2014, anno in cui lanciò anche la sua linea di abbigliamento. Con quel nome lo ricordiamo anche a Cantù l’anno successivo…

Ora la novità, come annunciato durante il podcast di Danny Green: “La prima partita in cui mi chiamavo World Peace pensai che fu la cosa più stupida che avessi fatto. Uscivo dalla panchina all’epoca e quando mi chiamarono non volevo nemmeno togliermi la tuta. Era una cosa alquanto imbarazzante. Ma alla fine la gente lo accettò e io mi adeguai…

Ora è divertente perché mi sono sposato e voglio rendere omaggio a mia moglie: il mio nuovo nome è Metta Ford-Artest. In poche parole ho aggiunto il cognome di mia moglie al mio”.

Unico problema: tra le parole Metta e Ford l’ex ala NBA dice qualcos’altro che nessuno è riuscito a captare. Ron Artest ci sorprenderà ancora?