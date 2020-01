Il Kobe che non è mai stato

Nella terribile tragedia, l’ironia: Kobe Bryant, la quintessenza della dedizione al lavoro, ci ha lasciati mentre stava andando a un allenamento, di domenica mattina. Non il suo, stavolta (anche se qualunque allenamento con Kobe presente, diventava un suo allenamento), bensì quello della figlia Gianna, morta anch’essa nel tragitto verso la palestra della Mamba Sports Academy.

Quella Mamba Sports Academy che Bryant ha fortemente voluto per forgiare atleti, non solo cestisti, e dare loro la mentalità necessaria per rendere al massimo delle proprie possibilità.

Kobe era l’essenza dello sportivo, del figlio d’arte cresciuto con la palla in mano che non vedeva limiti davanti a sé, o li vedeva solo come un’illusione, giusto per menzionare un suo maestro.

Lo schianto di quell’elicottero ci ha tolto quello che sarebbe potuto essere, non ciò che è stato. Tutti i traguardi raggiunti da Kobe, dagli 81 punti ai 5 titoli, dai 2 ori olimpici al premio Oscar per il Miglior film d’animazione, resteranno nella storia e nessuno li potrà spodestare; quello che ci mancherà di più, sarà il futuro. E il primo pensiero deve andare proprio a Gianna, che a 13 anni aveva ancora tutta una vita davanti, e perché no, anche una carriera: non è un segreto che Kobe fosse convinto delle capacità della figlia, e da buon padre la seguiva e la consigliava nella sua parabola cestistica ancora agli esordi, senza forzarla. E lei voleva crescere in fretta, non aveva tempo di giocare con le sue coetanee. Solo il bisogno di una palla, andare in palestra a imparare dagli allenatori.

Poi lo stesso Kobe Bryant, a 41 anni, quanto ancora avrebbe potuto dare al basket, allo sport, e in generale al mondo? Avremmo decisamente preferito vederlo con i nostri occhi, ma da oggi siamo costretti a doverlo immaginare, parlando di lui con un tempo passato che sembra totalmente fuori luogo.

Il Black Mamba sarebbe potuto essere un allenatore di primissimo livello, anche se seguire il ruolo di head coach non sembrava fosse nelle sue intenzioni; ma uno sportivo professionista come lui, così attento a ogni dettaglio, con una tale capacità di capire il gioco e di trovare la massima concentrazione nei momenti più cruciali, avrebbe fatto molto comodo seduto in giacca e cravatta su tante panchine NBA.

Kobe credeva nella crescita, ci teneva che quello che aveva imparato nel corso della sua carriera non andasse perduto, ma anzi di recente ha provato a trasfonderlo anche in giocatori del calibro di Kyrie Irving o Kawhi Leonard, per farli salire ancora di livello.

Oltre che nel ruolo di allenatore, Bryant sarebbe riuscito a spiccare anche come GM, da Presidente, o come agente di altri giocatori, semplicemente perché quell’attitudine, la Mamba mentality, lo avrebbe portato a continuare a distinguersi per tutta la sua vita, ogni scelta avesse deciso di seguire.

In ogni campo avesse voluto mettere piede, che fosse in parquet o metaforico, ci avrebbe saputo stupire; perché alla sua grandezza non ci saremmo mai abituati, non ci si può assuefare all’eccellenza.

“:05 seconds on the clock

Ball in my hands.

5 … 4 … 3 … 2 … 1 …”

L’ultimo tiro non è andato a segno: ci mancherà il Kobe che non è mai stato.