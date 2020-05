Il mancato restyling dei Los Angeles Clippers

di Simone Zingaro

Tom O’Grady è un designer molto affermato negli Stati Uniti, che ha lavorato come Creative Director della NBA dal 1990 al 2003. In una recente intervista fatta da Conrad Burry per il sito sportlogos.net, ha rivelato un retroscena sul mancato restyling dei Clippers: nel 1991 fu incaricato infatti, insieme al suo staff, di disegnare un nuovo logo per la squadra losangelina. Il presidente dei Clippers allora era Donald Sterling, che nel 1984 aveva portato a termine il trasferimento della franchigia da San Diego a Los Angeles. Tom O’Grady, il suo staff e la proprietà dei Clippers si incontrarono a Los Angeles, e decisero di non utilizzare un tema nautico, ritenuto meno adatto alla città, bensì un’onda, in grado da richiamare la cultura del surf e della vita da spiaggia lungo la Pacific Coast Highway.

Lo staff iniziò i lavori, disegnando un logo molto moderno e producendo anche dei prototipi di nuove divise, con il verde, l’arancione e il grigio come colori sociali. All’improvviso però Sterling tornò sui suoi passi e decise di abbandonare il progetto: chiese a Tom O’Grady di ricominciare da capo, utilizzando un tema nautico. A quel punto, Rick Welts (allora presidente di NBA Properties e attuale presidente degli Warriors) si oppose dicendo a Sterling che il team di designer stava già lavorando al restyling di molte altre squadre NBA e avrebbe dovuto rimettersi in coda.

Il progetto, che probabilmente non avrebbe reso i Clippers una squadra più vincente, sfumò. Dal punto di vista del design sarebbero sicuramente molto diversi da come li conosciamo oggi.

Non rimane purtroppo nessuna foto dei prototipi delle divise da gioco che si stavano disegnando. Per nostra fortuna, Conrad Burry ha provato con dei software 3D a ricreare quel restyling delle uniforms, dei cappellini e addirittura un parquet, sollecitando la fantasia dei tifosi Clippers e non solo.