Il premio di Adam Silver per i suoi dipendenti

La stagione NBA si è conclusa nonostante la pandemia, un traguardo su cui in pochi avrebbero scommesso, raggiunto grazie alla tenacia di Adam Silver e dei suoi collaboratori.

Ed è proprio Adam Silver, il Commissioner della NBA, che ha scritto una mail a tutti i suoi dipendenti, per premiarli del lavoro svolto: il premio per i lavoratori della NBA è di 1000 $ e quattro venerdì di festa a partire dal 30 ottobre, compresa la settimana del Ringraziamento.

Un bellissimo gesto per chi ha lavorato dietro le quinte e ha fatto sì che la stagione NBA si potesse chiudere con un vincitore.