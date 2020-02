Kobe Bryant ha vinto il premio di MVP dell’All Star Game per ben quattro volte. In suo onore, Adam Silver ha annunciato che d’ora in poi si chiamerà “Kobe Bryant MVP Award”.

Bryant l’ha vinto nel 2002, nel 2007, nel 2009 (a pari merito con Shaq) e nel 2011, mentre le sue partecipazioni alla gara delle stelle sono ben diciotto.