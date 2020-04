Il ruolo della stampa nel primo ritiro di Jordan

“Era stanco della stampa”. Così dice Jack McCallum, autore per Sports Illustrated, di Michael Jordan nel 1993. McCallum ha parlato durante un’intervista di come la stampa abbia sicuramente giocato un ruolo nella scelta di ritirarsi da parte di Jordan.

Pensando alla carriera di Jordan, molti ne conservano un’immagine positiva: un vincente, un bel sorriso, il ruolo in Space Jam. Tutti questi fattori hanno creato attorno al numero 23 dei Chicago Bulls un’aura di simpatia e bonarietà. Molti tuttavia sono ancora oggi all’oscuro del fatto che l’immagine pubblica di Jordan abbia subito vari scossoni nel corso degli anni Novanta. Ma procediamo con ordine.

Fino al primo three-peat, Jordan è visto da molti come un “bravo ragazzo”. Dobbiamo pensare ad un mondo senza social, dove le notizie passano principalmente per i giornali. Di articoli introspettivi su Jordan nel corso degli anni Ottanta ce ne saranno pochi, complice il fatto che MJ tende ad essere un campione abbastanza riservato fuori dal campo. Appare allo stesso tempo, sempre sorridente, sia nelle pubblicità di McDonald’s che in quelle di Nike. L’immagine di un uomo affabile e simpatico ha il suo fascino e Jordan è il golden boy d’America.

Tuttavia i primi anni Novanta segnano un punto di svolta fondamentale nella carriera di Jordan. Sebbene vinca, finalmente, i suoi primi titoli NBA, l’immagine perfetta costruitagli attorno comincia a incrinarsi. È importante capire che non è solo lo stesso Jordan a vendersi in un certo modo, ma è stata in buona parte la stampa a dipingerlo così. Quella stessa, però, inizia in un certo modo a voltargli le spalle. Due sono forse i punti più cruciali di questa inversione a U: due libri, “The Jordan Rules” di Sam Smith e “Michael and Me” di Richard Esquinas. Un giornalista il primo e un businessman il secondo, gli autori dipingono di Jordan un ritratto non particolarmente lusinghiero.

Si vengono a scoprire così dei dettagli sulla sua personalità e la sua vita che molti non si aspettavano di sentire. Secondo Esquinas, la mania del gioco d’azzardo aveva portato Jordan a perdere, nei suoi confronti, più di 1 milione di dollari. Queste voci si sommarono ad una vicenda dal 1992, dove Jordan aveva dichiarato in un’aula di tribunale di aver perso 52’000$ sempre in scommesse, legate al golf. Ma è anche sul campo da basket che quell’aura di simpatia va riducendosi: il ritratto di Jordan fatto da Sam Smith non dipinge un leader carismatico, bensì un leader che cerca di comandare con gli insulti e una motivazione dettata dalla competitività estrema. Jordan, un giocatore altamente competitivo, proietta questa sui suoi compagni sfidandoli apertamente e facendosi beffe quando falliscono, riporta Smith.

I giornali e la stampa iniziano allora ad accanirsi su Jordan, sperando di trovare notizie sempre e nuove e cominciando un’intrusione nella sua vita privata che lo sfianca dal punto di vista mentale. I fatti del 1993 rappresenteranno poi la spinta finale verso la decisione di ritirarsi, cercando forse un po’ di pace fuori dal campo. Ma, secondo McCallum, è stata proprio la svolta verso un giornalismo di tipo scandalistico a far crollare le certezze di un uomo fino ad allora rappresentato come un’amichevole superstar.

Se quindi il Michael Jordan degli anni Ottanta era osannato dalla stampa, quello dei Novanta diventa una figura da intaccare. Non saranno in pochi i giornalisti pronti a cercare lo scandalo, ma Jordan riesce in parte a zittirli facendo quello che sa fare meglio: vincere. I suoi ultimi 3 titoli con i Chicago Bulls lo consegneranno alla storia come uno dei migliori giocatori di sempre, secondo moltissimi il migliore. Questo supereroe moderno, però, ha dovuto combattere non solo con gli avversarsi cestisti ma anche con i demoni di una vita non perfetta e con la risonanza che la fama può dare alle celebrità. Normale quindi, dice McCallum di Sports Illustrated, immaginare come tutto ciò lo abbia portato all’epoca del primo ritiro alla ricerca di un po’ di pace. Fortunatamente per noi, il suo ritorno sul parquet ci ha lasciato immagini e memorie positive indelebili.