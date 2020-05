Il sogno di Pau Gasol? Chiudere ai Lakers e giocare le Olimpiadi

Tra circa due mesi Pau Gasol spegnerà 40 candeline, ma non vuole pensare ad un ritiro così “anonimo” dopo un infortunio che non lo lascia in pace da un anno e mezzo.

L’idea ovviamente c’è, nel caso in cui non recupererà pienamente anche dopo questi mesi di stop a causa del coronavirus. Tuttavia prima di ritirarsi vorrebbe giocare per i Lakers e vestire un’ultima volta la maglia della Spagna alle Olimpiadi di Tokyo, sempre se si svolgeranno.

Intervistato da Ryan Ward di Clutchpoints, il centro spagnolo ha risposto così: “Ho un ottimo rapporto con Jeanie Buss e adoro l’organizzazione Lakers e la città di Los Angeles, che terrò sempre nel cuore. Ma vedremo…”

Già lo scorso anno agli Spurs era infortunato, poi ha giocato tre spezzoni con i Bucks prima di fermarsi definitivamente. L’estate scorsa aveva firmato con Portland, ma non giocò mai perché non aveva ancora recuperato dall’infortunio al piede. Il suo obiettivo è essere pronto per la prossima stagione, sperando in una chiamata dei Lakers e poi di coach Scariolo per concludere la sua carriera alle Olimpiadi.