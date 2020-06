Il telecronista dei Kings perde il posto dopo aver scritto “All lives matter” su Twitter

Grant Napear era il telecronista dei Sacramento Kings dal 1988, ma dopo un commento di troppo sui social, si è dovuto dimettere.

Durante una discussione su Twitter con DeMarcus Cousins, infatti, l’ex Kings ha chiesto a Napear cosa ne pensasse del movimento Black Lives Matter, e la risposta è stata: “All lives matter”.

La frase incriminata è vista come antagonista a “Black Lives Matter”, e la cosa non è andata giù a molti, tra cui altri due ex giocatori di Sacramento come Matt Barnes e Chris Webber, che hanno posto l’accento sulla questione.

Già nel 2015 Napier si trovò coinvolto in un caso simile, quando prese le difese del proprietario dei Clippers Donald Sterling dopo un commento razzista di quest’ultimo.

Le dimissioni di Napier da telecronista dei Kings sono arrivate dopo poche ore, e anche la stazione radio di Sacramento a cui lavorava ha dichiarato di avere chiuso con lui.