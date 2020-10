In gara-5 di NBA Finals i Lakers indosseranno la Mamba Jersey

I Los Angeles Lakers proveranno a chiudere i conti domani notte in gara-5 (tra venerdì e sabato, ore 3.00).

La novità è data dalla Mamba Jersey che, dopo gara-2, era inizialmente prevista per gara-7 ma, visto l’andamento della serie, i Lakers proveranno a rendere un’altra volta omaggio a Kobe Bryant. Questa potrebbe essere la vittoria che darebbe il titolo NBA ai Los Angeles Lakers, il primo dal 2010 quando ad alzarlo fu proprio il compianto Kobe. Con la Mamba Jersey i Lakers sono imbattuti questa stagione e nei Playoffs è arrivato il buzzer beater di Davis contro i Nuggets e la dominante G2 di NBA Finals di James e AD.

I Miami Heat vestiranno invece la maglia bianca classica, con scritta “Heat” in rosso. Se si dovesse proseguire con la serie, in G6 sarebbe previsto Miami in nero e Lakers in bianco.

In gara-5 i Lakers chiuderanno la serie ed alzeranno il Larry O’Brien Trophy per la 17esima volta, raggiungendo in classifica i Boston Celtics?