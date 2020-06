La NBA ed associazione giocatori NBPA hanno rilasciato una nota in cui si annuncia che i test di martedì hanno rilevato 16 positivi, che si vanno ad aggiungere a Nikola Jokic e Jabari Parker già positivi in precedenza.

Sono qui 18 quelli in quarantena, che vi resteranno finché non saranno guariti. Inoltre, alla fine del periodo dovranno anche fare un test fisico per vedere se saranno abili per sostenere la preparazione e la ripresa NBA.