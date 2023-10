Indiana Pacers, rinnovo pluriennale con coach Rick Carlisle

Gli Indiana Pacers hanno annunciato di aver esteso il contratto di coach Rick Carlisle con un pluriennale. L’ex allenatore di Dallas aveva già allenato ad Indianapolis ad inizio millennio, poi ci è tornato due stagioni prendendo in mano una squadra in rebuilding. Dopo un biennio da 60 vittorie e 104 sconfitte, gli Indiana Pacers hanno deciso di prolungargli il contratto.

La dirigenza ha indicato Haliburton come uomo franchigia anche nel futuro, ma dovrà decidere cosa fare con Hield (in scadenza), Turner e McConnell (in scadenza il prossimo anno), Theis e Bruce Brown (team option per la prossima stagione).