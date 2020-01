Il lungo dei Mavericks tornerà la prossima stagione e salterà le Olimpiadi con il suo Canada: Dwight Powell si è infortunato stanotte nel ko contro i Clippers e non tornerà in campo prima della prossima stagione.

Brutta perdita per i Mavs che dal 28enne avevano circa 10 punti e 6 rimbalzi di media, saliti a 13 in assenza di Porzingis (rientrato oggi). In estate Dallas aveva esteso il suo contratto con un triennale da 33 milioni che partirà proprio dalla prossima stagione.

(Qui trovate il suo infortunio se volete vederlo)