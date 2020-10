Infortunio Anthony Davis, lui è ottimista

A fine primo quarto tutti i Lakers hanno trattenuto il fiato, quando sembrava che fosse occorso un infortunio a Anthony Davis.

AD è tornato in panchina zoppicando, in seguito è tornato in campo ma a tratti è sembrato molto dolorante e incapace di correre, soprattutto nelle azioni finali di gara 5, poi persa dai suoi.

Si parla di un riacutizzarsi di un infortunio per Anthony Davis, che però rassicura: “Starò bene per domenica”, in vista di gara 6.

Pare che sia stato Iguodala a calpestare il piede destro di Davis, facendogli così tornare il dolore.