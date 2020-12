Infortunio per Danilo Gallinari, KO dopo 3′ contro i Nets

Non è certo un buon inizio di stagione per Danilo Gallinari. Dopo essere rimasto ai box nelle partite contro Memphis e Detroit per un problema al piede sinistro, il neo Hawks ha dovuto lasciare il campo dopo appena 3′ di gioco nella sfida contro i Brooklyn Nets persa poi da Atlanta 145-141.

Durante una fase difensiva “Gallo” ha avuto un contatto con Kyrie Irving che stava penetrando, ricadendo a terra dopo il rimbalzo ha appoggiato male il piede destro. Un gesto innaturale, probabile una distorsione, che ha costretto l’Azzurro ad abbandonare il parquet dopo l’azione successiva. Gallinari aveva iniziato bene la partita segnando 5 punti con un canestro dal post e una tripla, e raccogliendo un rimbalzo nei 189 secondi in cui è riuscito a giocare.

Nelle prossime ore si conosceranno i tempi di recupero per il nuovo problema fisico del giocatore di Sant’Angelo Lodigiano.