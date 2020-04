Isiah Thomas: “Se non mi fossi infortunato, avremmo fatto il three-peat”

Durante un’intervista per SiriusXM NBA Radio, Isiah Thomas ha ricordato i tempi dei suoi Pistons, e soprattutto l’infortunio alla caviglia che lo ha di fatto tagliato fuori da gara 7 di finale del 1988, poi vinta dai Lakers: “Se non mi fossi infortunato alla caviglia, saremmo stati la prima squadra a fare il three-peat in quell’epoca. E nella mia epoca le square dominanti e i giocatori dominanti erano Dr. J e Moses Malone dei Sixers, Larry Bird e McHale dei Celtics, e Magic e Kareem dei Lakers. Quella era la mia epoca, e i giocatori dominanti di allora. Se avessimo vinto, saremmo stati la prima squadra di quel periodo a vincere tre volte di fila: i Celtics e i Sixers non hanno mai vinto in back-to-back, i Lakers e i Pistons hanno vinto in back-to-back, ma noi saremmo stati i primi a fare il three-peat.”

Isiah si infortunò alla caviglia nel terzo periodo di gara 6 delle Finals 1988, quarto che chiuderà su una sola gamba a quota 25 punti segnati; ma i Lakers vinsero quella gara 6 e la successiva, decisiva, in casa.