Italiani in NBA, gli appuntamenti su Sky Sport

Con i preparativi giunti ormai al termine per la ripresa dell’NBA, NBAStore.eu offre ai fan europei la possibilità di presentarsi con il look perfetto alla ripartenza dell’NBA, prevista per il 30 luglio.

Il sito ufficiale per il merchandising NBA ha a disposizione un ampio assortimento di prodotti per uomini, donne e bambini di tutte le 30 squadre, inclusi i campi oncourt di Nike.

Le 22 squadre partecipanti alla ripresa giocheranno otto partite di regular season a testa presso l’ESPN Wide World of Sport Complex del Walt Disney World Resort in Florida. Il calendario completo delle squadre è disponibile qui.

A dare il via alla ripresa della stagione ci penseranno i New Orleans Pelicans di Zion Williamson e Nicolò Melli, che sfideranno gli Utah Jazz di Rudy Gobert e Donovan Mitchell a mezzanotte del 31 luglio. A seguire scenderanno in campo le due formazioni di Los Angeles, Lakers e Clippers, pronti a darsi battaglia per il primato della Western Conference (ore 3am).

Entrambe le partite saranno disponibili su Sky Sport NBA, il canale dedicato all’NBA di Sky Sport, official broadcaster della lega nel territorio italiano.

Nei giorni successivi i Pelicans saranno nuovamente sugli schermi di Sky Sport per altre due volte: il 2 agosto contro i Clippers a mezzanotte, e contro i San Antonio Spurs alle 21 di domenica 9 agosto, in un match vedrà opporsi gli azzurri Melli e Marco Belinelli. La guardia bolognese e gli Spurs saranno trasmessi soltanto un’altra volta, il 7 agosto alle 19, contro gli Utah Jazz.

Danilo Gallinari, terzo e ultimo giocatore italiano presente ad Orlando, sarà protagonista su Sky Sport NBA contro i Jazz l’uno agosto alle 21:30, e contro i Lakers il 6 agosto a mezzanotte e mezza.

I fan avranno inoltre la possibilità di accedere a LockerVision, che darà la possibilità di dare un’occhiata approfondita all’interno degli spogliatoi di tutte le squadre NBA, ad ogni partita.

Uff stampa NBA Italia