Ja Morant potrebbe venire sospeso per decine di gare

By

La squalifica di Ja Morant a tempo indefinito (a Memphis si parlava di almeno 2 partite, che sono già state saltate dal #2) potrebbe arrivare anche a 50 gare, almeno stando ai precedenti (vedi Arenas).

Morant è attualmente sotto inchiesta da parte della polizia del Colorado con l’accusa di aver portato una pistola con sé al club di Denver in cui si è recato dopo la partita contro i Nuggets di sabato scorso; la sua situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente se si dovesse scoprire che ha trasportato l’arma da uno Stato all’altro degli USA.

Oltre alla polizia del Colorado, anche l’NBA si sta adoperando per fare luce sulla vicenda, e in caso di violazione del regolamento sarà Adam Silver a decidere per quante gare Ja Morant dovrà stare a guardare.