Ieri notte Ja Morant si è infortunato alla caviglia dopo aver tentato di stoppare un tiro di Luwawu-Cabarrot.

Il movimento è stato brusco e il giocatore dei Grizzlies ha lasciato il campo in sedia a rotelle. Gli esami hanno evidenziato una distorsione di secondo grado, che comporterà un’assenza dai campi NBA dalle 3 alle 5 settimane. Ja Morant probabilmente tornerà ai primi di febbraio, per non rischiare nulla.