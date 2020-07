Jamal Crawford e Michael Beasley tornano in NBA: accordo con i Brooklyn Nets

Jamal Crawford e Michael Beasley firmano per i Brooklyn Nets.

Jamal Crawford torna in NBA dopo oltre un anno di assenza e firma con i Brooklyn Nets. Viste le assenze degli infortunati Durant, Irving, Claxton, e i contagiati Dinwiddie e Jordan, i Nets corrono ai ripari firmando il 40enne con alla spalle 1400 gare NBA (tra regular season e Playoffs).

Firma in arrivo anche per Michael Beasley. L’ex Lakers e Knicks dovrà scontare però una squalifica di 5 gare per doping, per poi essere disponibile per il resto della stagione.

Salvo un difficile successo degli Wizards nel play-in, i Nets dovrebbero qualificarsi ai Playoffs, dove troverebbero quasi sicuramente i Bucks.

Nella sua ultima partita, Crawford ha segnato 51 punti.