Jamal Crawford: “Intitolate il premio di Sesto Uomo dell’anno a John Havlicek”

Jamal Crawford, neo quarantenne non ancora ufficialmente ritirato e in cerca di una nuova occasione in NBA, è intervenuto a Sirius XM Radio. Il presentatore gli ha chiesto chi, secondo JCrossover, meriterebbe di ricevere l’intitolazione del premio al Sesto Uomo dell’anno. Non lui stesso, né Lou Williams, che l’hanno conquistato tre volte.

“John Havlicek merita l’intitolazione. Non solo per la sua scomparsa lo scorso anno, ma anche perché ha vinto 8 titoli, è stato All Star 13 volte, MVP delle Finals nel ’74, 11 volte nei due migliori quintetti stagionali”, le parole della guardia da Seattle.