Jamal Crawford non molla: “Spero di giocare anche la prossima stagione”

Jamal Crawford ha firmato un contratto valido per le partite della bolla più i Playoffs. Prima doveva entrare negli schemi di squadra, poi venne buttato in campo nell’ultima sfida prima della postseason: soli 6′ con 5 punti e 3 assist, perché un infortunio al polpaccio lo ha costretto al forfait. Non ha più messo piede in campo nelle successive partite e la stagione dei Nets è terminata con uno 0-4 da parte dei Toronto Raptors.

Tuttavia il 40enne Jamal Crawford ha fatto sapere – secondo quanto riporta il NY Times – che non ha nessuna intenzione di mollare e spera di trovare un nuovo contratto per la prossima stagione. Dopo vent’anni di carriera e quasi 20 ventimila punti (è tra i primi sessanta di sempre), terminare in modo così infausto “JCrossover” non se lo merita…