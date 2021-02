Jamal Murray pazzesco, Joel Embiid e Vucevic a ruota

Una notte con così tante prestazioni di livello non si vedeva da un po’.

Partiamo da Jamal Murray, 50 punti con un mostruoso 84% al tiro, frutto di 21/25 al tiro comprensivo di 8/10 da 3. È il primo a fare un cinquantello senza tirare nessun libero e 50+ punti in una partita con almeno 84% al tiro non si vedeva da Wilt Chamberlain – of course – che nel 1967 chiuse con 87% dal campo. È il giocatore dei Nuggets con più partite da 50 punti (3) in carriera, compresi i Playoffs.

Continuiamo con Joel Embiid, anche lui 50 punti conditi da 17 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate. Per la franchigia di Philadelphia, solo Wilt – again – riuscì a concludere almeno una partita con 50 + 15 + 5 (Chamberlain ne fece 4). Murray ed Embiid hanno fatto registrare due cinquantelli lo stesso giorno, come Jokić e Curry lo scorso 6 febbraio: è la prima volta dal 1962/63 (avete detto Wilt?) che vengono fatti registrare due gare da 50+ punti in più di una giornata.

Nikola Vucevic ha guidato Orlando sul successo sui Warriors grazie a 30 punti, 16 rimbalzi e 10 assist facendo registrare due record di franchigia: primo giocatore con più di una tripla doppia da 30 punti e primo anche a riuscire a concludere una partita con 30+15+10.

Chiudiamo con una prestazione poco incoraggiante dei Minnesota Timberwolves che hanno segnato solo 81 punti, il minimo da due anni e mezzo. Per dire, 8 squadre questa stagione hanno segnato almeno 81 punti solo in un tempo…però Anthony Edwards si prende la copertina con questa schiacciata DE-VA-STAN-TE