I Los Angeles Lakers hanno vinto contro i Nets un’importante partita senza i loro migliori giocatori, visto che James, Davis e Kuzma sono ancora ai box e Schroder è stato espulso. Per quanto riguarda le due superstar i tempi per il ritorno in campo sembrano ancora essere abbastanza lunghi: per Davis si parla di circa due settimane, una in più per James. Il lungo ha una tendinite fastidiosa che lo sta tenendo fuori da ormai due mesi, mentre LeBron ha subito una brutta distorsione alla caviglia destra. I Lakers sono 5 W – 6L senza di loro.

Intanto proprio Brooklyn ha firmato con un triennale da 4.1 milioni il 25enne Alize Johnson, dopo due contratti di 10 giorni. In sei gare ha prodotto circa 8 punti e 6 rimbalzi in soli 13′ di media, tirando con il 66% dal campo. L’ala è stata seconda scelta dei Pacers nel 2018, dove ha giocato due stagioni ma sole 31 partite in totale. Quest’anno ha svolto la preparazione con i Raptors, senza però essere confermato per la stagione.