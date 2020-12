James e Davis, dal prossimo anno si cambia!

Era una cosa che si sapeva da tempo, addirittura già dallo scorso anno, ma non si sapeva con certezza quando sarebbe stata messa in pratica.

Stiamo parlando del cambio di numero di LeBron James e Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Ora che le due superstar hanno prolungato i contratti per vari anni a seguire (James 2023 e Davis 2025) possono pensare al cambio di numerazione.

LeBron James passerà al tanto amato #6 (già indossato a Miami e in nazionale) mentre Anthony Davis tornerà al #23 che ha sempre vestito, dal liceo a Kentucky a New Orleans. Se per Il Re la cosa è certa, però per il lungo c’è la possibilità che resti al #3.

Per questa stagione le due stelle manterranno rispettivamente il #23 e il #3, ma dalla stagione prossima 2021/22 ci sarà il cambio ufficiale di numero con LBJ che si prenderà il #6 e AD che tornerà probabilmente al #23.

Lo ha annunciato lo stesso LeBron James in una storia su Instagram.