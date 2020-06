James Harden ha la maglia ritirata…in uno strip club

La passione di James Harden per i locali di strip club è cosa abbastanza nota in NBA, ma pochi sapevano che proprio per questo motivo la sua maglia è appesa al soffitto di uno dei quei night. Durante il podcast di Joe Budden, il proprietario di un locale di Houston ha rivelato una storia incredibile, risalente all’estate 2017: “James ha la sua maglia appesa al soffitto. Lo abbiamo fatto perché ha speso una quantità incredibile di soldi – si parla di un milione di dollari in una sera – quindi abbiamo pensato che fosse giusto rendergli omaggio”.

James Harden è in corsa per vincere il terzo titolo di capocannoniere consecutivo, come Durant ad inizio anni ’10. “Il Barba” ha già guadagnato quasi duecento milioni in carriera, ed è sotto contratto per altri 133 nei prossimi tre anni (con player option da 47.4M nel 2022/23)