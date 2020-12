James Harden non si allena. Houston non cambia richieste per le contropartite

James Harden ha già saltato i primi allenamenti agli ordini di coach Silas. Alla domanda perché Harden non ci fosse ha risposto: “Non tocca a me rispondere, chiedete a lui”.

Poi è arrivata la madre, nonché agente, su Instagram che ha scritto un lungo post dove spiega che a suo figlio interessa solo giocare per il titolo. Cosa che evidentemente a Houston non può fare.

Dall’altra parte, però, i Rockets non hanno nessuna intenzione di perdere l’uomo franchigia senza ricevere le giuste contropartite. Come anticipa The Athletic, in cambio la squadra texana vuole una stella su cui rifondare più un pacchetto di giovani giocatori o scelte al draft.

Harden ha chiuso la stagione scorsa con 34.3 punti, 6.6 rimbalzi, 7.5 assist, 1.8 rubate e 4.5 perse, tirando 55.6% da 2 e 35.5% da 3.

Resta dura trovare qualche squadra disposta a fare questo scambio, a meno che Philadelphia non decida di privarsi di Ben Simmons e Matisse Thybulle. A loro vanno sempre aggiunte due o tre scelte al primo giro.

Poi ci sono i Brooklyn Nets, ma la franchigia newyorkese non vorrebbe privarsi di LeVert, giocatore che invece Houston vorrebbe assolutamente.

Potrebbe anche Boston se cedesse Kemba Walker e tre prime scelte, ma questa possibilità sembra molto lontana. A rischio, infatti, c’è la coesistenza con Tatum, Brown e Smart sarebbe alquanto difficoltosa.

La cosa più probabile di tutte è che James Harden inizi la stagione con i Rockets e poi prima della trade deadline di marzo oppure a fine stagione si lavori ad uno scambio. Il prossimo luglio molte squadre avranno cap libero e sarà più facile ammortizzare il contratto di Harden. Il #13 guadagnerà 41.3 milioni quest’anno, 44.3 il prossimo e avrà la possibilità di esercitare la player option per il 2022/23 da circa 47.4 milioni.

Dove andrà James Harden?