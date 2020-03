Jason Collins positivo al Covid-19

Un altro nome noto in NBA è risultato positivo: si tratta di Jason Collins, ex giocatore NBA che ha militato nella lega per 13 stagioni. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex giocatore, sui social, descrivendo lo proprio stato di salute nei giorni precedenti all’esito del tampone.

Collins non è un volto noto esclusivamente per le sue qualità cestistiche, ma anche per essere il secondo giocatore nella storia della lega a dichiararsi omosessuale. Lo fece il 29/04/2013 attraverso un articolo pubblicato su Sport Illustrated. Prima di lui, nel 2007, si dichiarò John Amaechi. Di seguito è proposto l’articolo pubblicato nel 2013:

https://www.basketinside.com/nba/news-mercato-e-focus/jason-collins-a-sport-illustrated-sono-gay/?fbclid=IwAR1XhF72q8YTPEm6fPSUiXqv5I-fQ5tT6j9dRdpP29RmYYXFpIbXu84qsxw