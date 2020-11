Jayson Tatum rinnovo da bandiera dei Boston Celtics: ricco quinquennale

Quinquennale da 195 Milioni di dollari per Jayson Tatum con i Boston Celtics.

Era nell’aria, ora è ufficiale. Il nuovo contratto di Tatum partirà dalla stagione 2021/22 e durerà sino alla stagione 2025/26. Presenta una player option prima dell’ultima stagione.

È garantito per 163 milioni, ma basterà l’inserimento in un quintetto All-NBA in questi quattro anni per aggiungere gli altri 32 milioni. Stesso tipo di contratto firmato da Donovan Mitchell qualche ora fa.

Ottima notizia in casa Celtics, che ora ha firmato a lungo termine i due giovani Brown e Tatum.