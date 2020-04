Jeff Van Gundy sui Knicks: “Quanto rammarico per quella gara-3 contro i Bulls nel ’93…”

Jeff Van Gundy, allenatore dei Knicks per sette stagioni negli anni ’90, ha ripercorso la serie di finale di Eastern Conference giocata contro i Bulls del primo threepeat quando lui era assistente di Pat Riley. New York aveva perso solamente due gare nelle prime serie contro Pacers e Hornets (di cui una in doppio overtime) ma era arrivato il turno dei campioni in carica, i Chicago Bulls.

Dopo le prime due sfide casalinghe vinte con un grande Ewing, la serie si spostò allo United Center: “Quando andammo a Chicago per gara-3, Jordan tirò 3/18 dal campo ma noi non fummo pronti a vincere quella partita. Ci sconfissero di 20 punti, con MJ che tirò 3/18. Era la nostra opportunità per andare 3-0 e indirizzare quella serie”, ha rivelato ieri Van Gundy a ESPN.

La notte prima di quella gara Jordan era andato al casinò di Atlantic City, e quella fu davvero un’opportunità unica per i Knicks. Che però non la colsero, e vennero poi travolti in gara-4 dai 54 punti di MJ che tirò con il 60% dal campo. Poi New York buttò all’aria un’altra possibilità, una gara-5 al Garden decisa solamente negli ultimi 10″ quando Smith da sotto sbagliò tre tiri consecutivi sotto canestro. Tripla doppia per MJ, doppie doppie per Pippen e Grant annullarono una grande prova di Ewing e del sesto uomo Anthony Mason.

In gara-6 a Chicago quei Bulls, in una gara decisiva, non potevi batterli e, nonostante un nervoso Jordan, Pippen risolse la partita portando la squadra alle terze Finals consecutive, dove avrebbero battuto 4-2 i Phoenix Suns di Charles Barkley.

I Knicks l’anno successivo sconfissero i Bulls (senza Jordan passato al baseball) e i Pacers in gara-7 a Est, ma persero le Finals dopo averle condotte sul 3-2 e aver sbagliato con Starks la tripla che valeva il titolo nel sesto incontro.